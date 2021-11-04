В Хабаровском крае закрыли ТЦ и алкомаркеты: в автобус только с QR-кодом

На Дальнем Востоке из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией власти приняли решение оставить рабочими только аптеки и продуктовые магазины. Все торговые центры и киоски с алкоголем закроют до конца нерабочей недели.

Рестораны и кафе тоже смогут работать только навынос. Однако в отличие от ТЦ "локдаун" для общепита продлили до 12 ноября.

Исключением из правил стали заведения, расположенные на вокзалах и в аэропортах, передаёт НТВ.

Закрыли и спортивные клубы, бассейны и общественные бани. После 7-го числа в заведения будут пускать только по QR-коду. С сегодняшнего дня в парикмахерские и салоны красоты вход разрешили исключительно привитым хабаровчанам.

Электронный документ о прививке начнут требовать и в общественном транспорте.

Ранее Pravda.Ru писала о переводе свердловских школьников на дистанционное обучение после каникул с 8 по 13 ноября. Речь идёт об учащихся 5-11-х классов. Младшеклассники будут учиться в прежнем режиме, но руководство школ должно жёстко контролировать соблюдение санитарных норм.

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