Школьники Свердловской области будут учиться после каникул дистанционно

Школьники Свердловской области будут учиться дистанционно после каникул с 8 по 13 ноября. Речь идёт об учащихся 5-11-х классов. Приказ подписал министр образования и молодёжной политики области Юрий Зеленов.

Как пишет ТАСС, учебный процесс для учащихся 1-4-х классов будет проходить в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

"Приказываю: организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)", — говорится в документе.

В Свердловской области каждый день фиксируется антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 3 ноября, был зарегистрирован 721 случай заражения.

Ранее в Свердловской области принято постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. В регионе действует система QR-кодов. Также запрещено работать развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания с одиннадцати вечера до семи утра.

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