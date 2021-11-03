The Lancet признал "Спутник Лайт" безопасным и высокоэффективным

Вакцина "Спутник Лайт" является безопасной и обладает высокой эффективностью. Об исследованиях, подтверждающих это, опубликована статья в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил на своём официальном сайте о научной публикации. Именно РФПИ стал спонсором проведённых исследований, в ходе которых удалось подтвердить высокий профиль безопасности препарата "Спутник Лайт" и его влияние на формирование сильного иммунного ответа.

Учёные определили, что эта вакцина может использоваться в качестве бустера на фоне других инъекций, однако её самостоятельное применение эффективности не снижает.

"В ходе исследования большинство побочных явлений у участников были мягкими или средними. Серьёзных нежелательных явлений не зарегистрировано", — проинформировал РФПИ.

Ранее в Минздраве заявили, что "Спутник Лайт" больше подходит для ревакцинации или вакцинации уже переболевших граждан. Для первичной вакцинации инфекционист порекомендовал применять вакцину с двумя компонентами.

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