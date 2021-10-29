Мясников рассказал о статистике "побочек" после вакцинации

Доктор Александр Мясников преподнёс свою публикацию как подарок хейтерам. Врач объяснил, насколько сильно рискуют люди, соглашаясь на вакцинацию. Он также согласен с тем, что государство, настаивающее на обязательной вакцинации, несёт ответственность за возможные побочные эффекты.

Теледоктор уверен, что прививку против коронавируса в первую очередь должны получить люди из группы риска.

"Вниманию хейтеров! Ловите! Личное мое мнение, имею право!" — дерзко заявил медик, предчувствуя яростную реакцию интернет-пользователей.

Медик перечисляет категории граждан, которым необходимо вакцинироваться незамедлительно.

"Кому бы я ввёл обязательную вакцинацию от "ковид"?

1. Возраст 60+

2. Наличие хронических заболеваний 50+

3. Подростки и юные взрослые: при наличии хронических заболеваний и зависимостей — болезни сердца, почек, диабете, ожирении, наркотики и все такое. Здоровые и сильные- по желанию

4. Беременные — так же при наличии факторов риска- обязательно, остальным по желанию", — пишет врач в своём Telegram-канале.

Мясников признаёт обязательство Государства компенсировать в реальных цифрах те возможные единичные серьёзные побочные эффекты.

"Не вот это: "я вакцинировался, а через полгода ногу сломал", а реальные. По статистике любые вакцины от каких бы то ни было болезней имеют серьёзные побочные явления с частотой примерно 1:1000000", — объясняет врач.

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