Мясников: Курильщики могут потерять ноги

Доктор Александр Мясников назвал болезни, которые могут привести к "потере ног". Об этом он рассказал в программе "О самом главном".

Как считает профессор, лишить человека возможности ходить может атеросклероз периферических сосудов: в организме образуются бляшки с предрасположенностью к заболеванию. В первую очередь риску подвержены курильщики, люди с повышенным сахаром или избыточным весом, артериальной гипертонией или физической неактивностью.

Врач отметил, что нельзя определить, где появилась бляшка. Если она образуется в сонной артерии, случится инсульт, в сердце — инфаркт, в почках — злокачественная гипертензия, которая может принести проблемы с ногами, хромоту и даже импотенцию.

По мнению специалиста, атеросклероз — очень серьёзная болезнь. О ней лучше всего задуматься курильщикам. Вследствие курения воспаляются артерии, и люди теряют ноги.

"На последнем курсе института меня поразил случай в больнице. Врач сказал мужчине: "Отрезаю тебе ногу. Не бросишь курить — отрежу вторую". А потом я снова увидел этого же больного, когда врач ампутировал ему вторую ногу", — поделился со зрителями Александр Мясников случаем из жизни.

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