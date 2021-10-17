Любителей кофе от воспалений защищают кишечные бактерии

Кофе не просто заряжает энергией тело, но и помогает сохранить артерии здоровыми, предотвращает ожирение и защищает мозг от возрастных повреждений.

Недавние исследования показывают, что кофе может улучшить здоровье кишечника. Одно исследование, в частности, связало высокое потребление кофе с более высоким уровнем противовоспалительных кишечных бактерий и улучшенным составом микробиома кишечника.

Кофе улучшает состав микробиома кишечника

Исследователи во главе с доктором Шоном Гурварой из Медицинского колледжа Бейлора искали ответ на вопрос: отвечает ли кофеин за пользу кофе для здоровья.

Они исходили из того, что кофе оказывает благотворное влияние на диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как именно кофе это делает, оставалось в некоторой степени загадкой.

Гурвара и его команда изучили связь между потреблением кофеина и составом и структурой “микробиоты толстой кишки”.

Было привлечено 34 здоровых участника-мужчины. Их разделили на две группы:

с высоким потреблением кофе - если участники пили его по крайней мере с 82,9 мг кофеина в день,

с низким потреблением, если кофеина было меньше.

У участников были взяты для анализа микробной ДНК 97 образцов из различных сегментов толстой кишки. Выяснилось, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина были более высокие уровни противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и розбурии и мало потенциально вредного рода бактерий.

“Более высокое потребление кофеина связано с повышенным содержанием и ровностью микробиоты кишечника, связанной со слизистой оболочкой, и более высоким относительным количеством противовоспалительных бактерий», - резюмируют исследователи и уточняют, что результат одинаков для разных возрастных групп.

Исследователи также обнаружили, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина был более высокий уровень других бактерий, которые обычно населяют микробиом кишечника.

То есть, кофе может

изменить микробиом кишечника,

увеличить подвижность его мышц, стимулируя движение кишечника.

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