EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На сколько повысят пособие по уходу за ребёнком, рассказали в Счётной палате
Группа "Земляне" воссоединилась в честь возвращения "киноэкипажа" фильма "Вызов"
Посол РФ в Британии: "Северный поток-2" готов к использованию
Песков: Запад обвиняет РФ в росте цен на газ из-за неумения признавать ошибки
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Песков: в Кремле не видят перспектив разговора Путина и Зеленского
"Внешне я на любителя": Бузова объяснила, почему занимается танцами на пилоне
Разъярённый медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового шоу

Любителей кофе от воспалений защищают кишечные бактерии

Здоровье

Кофе не просто заряжает энергией тело, но и помогает сохранить артерии здоровыми, предотвращает ожирение и защищает мозг от возрастных повреждений.

Любителей кофе от воспалений защищают кишечные бактерии

Недавние исследования показывают, что кофе может улучшить здоровье кишечника. Одно исследование, в частности, связало высокое потребление кофе с более высоким уровнем противовоспалительных кишечных бактерий и улучшенным составом микробиома кишечника.

Кофе улучшает состав микробиома кишечника

Исследователи во главе с доктором Шоном Гурварой из Медицинского колледжа Бейлора искали ответ на вопрос: отвечает ли кофеин за пользу кофе для здоровья.

Они исходили из того, что кофе оказывает благотворное влияние на диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как именно кофе это делает, оставалось в некоторой степени загадкой.

Гурвара и его команда изучили связь между потреблением кофеина и составом и структурой “микробиоты толстой кишки”.

Было привлечено 34 здоровых участника-мужчины. Их разделили на две группы:

  • с высоким потреблением кофе - если участники пили его по крайней мере с 82,9 мг кофеина в день,
  • с низким потреблением, если кофеина было меньше.

У участников были взяты для анализа микробной ДНК 97 образцов из различных сегментов толстой кишки. Выяснилось, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина были более высокие уровни противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и розбурии и мало потенциально вредного рода бактерий.

“Более высокое потребление кофеина связано с повышенным содержанием и ровностью микробиоты кишечника, связанной со слизистой оболочкой, и более высоким относительным количеством противовоспалительных бактерий», - резюмируют исследователи и уточняют, что результат одинаков для разных возрастных групп.

Исследователи также обнаружили, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина был более высокий уровень других бактерий, которые обычно населяют микробиом кишечника.

То есть, кофе может

  • изменить микробиом кишечника,
  • увеличить подвижность его мышц, стимулируя движение кишечника.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кофе и кишечник. Влияние кофе на микробиоту
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
На сколько повысят пособие по уходу за ребёнком, рассказали в Счётной палате
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Любителей кофе от воспалений защищают кишечные бактерии
Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж!
В армии США растёт число секс-скандалов, и речь не только о женщинах
Группа "Земляне" воссоединилась в честь возвращения "киноэкипажа" фильма "Вызов"
Фантастика на грани реальности: может ли мозг быть автономным
Посол РФ в Британии: "Северный поток-2" готов к использованию
Песков: Запад обвиняет РФ в росте цен на газ из-за неумения признавать ошибки
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.

"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Посол РФ в Лондоне: Россия поможет Британии преодолеть газовый кризис
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в Лондоне: Россия поможет Британии преодолеть газовый кризис
Политика. Новости и аналитика
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде
Силовые структуры
FT: разведка США в шоке от новой гиперзвуковой ракеты Китая с ядерным зарядом
Ирина Шлионская Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж! Ирина Шлионская Игорь Буккер В армии США растёт число секс-скандалов, и речь не только о женщинах Игорь Буккер Усам Оздемиров Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в Британии: "Северный поток-2" готов к использованию
Единоборства. Новости и обзоры
Откачивали кислородной маской: Минеев нокаутировал Исмаилова в бое-реванше
Песков: в Кремле не видят перспектив разговора Путина и Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Песков: в Кремле не видят перспектив разговора Путина и Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников