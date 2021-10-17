Кофе не просто заряжает энергией тело, но и помогает сохранить артерии здоровыми, предотвращает ожирение и защищает мозг от возрастных повреждений.
Недавние исследования показывают, что кофе может улучшить здоровье кишечника. Одно исследование, в частности, связало высокое потребление кофе с более высоким уровнем противовоспалительных кишечных бактерий и улучшенным составом микробиома кишечника.
Исследователи во главе с доктором Шоном Гурварой из Медицинского колледжа Бейлора искали ответ на вопрос: отвечает ли кофеин за пользу кофе для здоровья.
Они исходили из того, что кофе оказывает благотворное влияние на диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как именно кофе это делает, оставалось в некоторой степени загадкой.
Гурвара и его команда изучили связь между потреблением кофеина и составом и структурой “микробиоты толстой кишки”.
Было привлечено 34 здоровых участника-мужчины. Их разделили на две группы:
У участников были взяты для анализа микробной ДНК 97 образцов из различных сегментов толстой кишки. Выяснилось, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина были более высокие уровни противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и розбурии и мало потенциально вредного рода бактерий.
“Более высокое потребление кофеина связано с повышенным содержанием и ровностью микробиоты кишечника, связанной со слизистой оболочкой, и более высоким относительным количеством противовоспалительных бактерий», - резюмируют исследователи и уточняют, что результат одинаков для разных возрастных групп.
Исследователи также обнаружили, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофеина был более высокий уровень других бактерий, которые обычно населяют микробиом кишечника.
То есть, кофе может
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.