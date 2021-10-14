Врач рассказал о войне Pfizer и AstraZeneca против "Спутника V"

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" — серьёзный конкурент для компаний Pfizer и AstraZeneca. Из-за этого они "вставляют палки" разработчикам препарата. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя фейковую новость о краже формулы вакцины российскими шпионами.

По словам Болибока, с помощью "чёрного пиара" корпорации-конкуренты "Спутника" увеличивают продажи. Также врач отметил, что ложное заявление Daily Express демонстрирует политическое отношение других стран к России.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока вакцину не признала, соответственно, Россия её в Фонд ВОЗ не передаёт. А теперь представьте, если её признают. Я так понимаю, что цена дозы "Спутника" получается в два раза ниже, чем у того же Pfizer", — объяснил страх корпораций перед российским препаратом иммунолог, слова которого приводит "Свободная пресса".

Кроме того, Болибок напомнил, что "Спутник V" можно хранить в морозильном контейнере, в то время как эффективность Pfizer сохраняется лишь при минус 70 градусах. Из-за этого стоимость логистики сильно возрастает.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала британские СМИ, которые распространяли ложные данные о краже РФ формулы вакцины, извиниться перед учёными центра имени Гамалеи, где изобрели "Спутник V".

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