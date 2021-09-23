Правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных утвердили в РФ

Правила выдачи разрешений на ввоз в Россию медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, что речь идёт о незарегистрированных в РФ медизделиях, которые не имеют отечественных аналогов и при этом необходимы тяжелобольным людям.

"Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но чёткого регламента не было", — отмечается в сообщении.

С 1 марта Росздравнадзор начнёт выдачу специальных разрешений на ввоз таких медизделий.

В сообщении поясняется, что российские медучреждения и благотворительные фонды смогут подать заявление на получение разрешения и направить необходимые для этого документы через портал Госуслуг.

"Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней", — говорится в сообщении.

В правительстве полагают, что такой формат получения разрешений будет способствовать ускорению процесса ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

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