Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что у части евродепутатов есть "остатки здравого смысла".
Так он прокомментировал доклад о стратегии отношений между Евросоюзом и Россией, который был подготовлен в Европарламенте по руководством бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.
Доклад выдержан в конфронтационном духе. В нем, в частности, содержится призыв к руководству Евросоюза готовится к непризнанию выборов в Госдуму, если они будут признаны "недемократичными". За принятие документа высказались 494 евродепутата, 103 проголосовали против и 72 воздержались.
В России доклад, который готовился несколько месяцев и о содержании которого, в общем-то, были сообщения и ранее, ожидаемо вызвал резко негативную реакцию.
По мнению Владимира Чижова, итоги голосования являются иллюстрацией того, что полного единодушия в Европарламенте нет.
"Итоги голосования, впрочем, говорят о том, что полного единодушия в поддержку этого опуса даже среди европарламентариев не было <…> Наверное, остатки здравого смысла у части евродепутатов где-то, наверное, по сусекам можно собрать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам постпреда, решение Европарламента носит рекомендательный характер. "Вот рекомендацией она и останется на совести ее авторов", — подчеркнул Владимир Чижов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?