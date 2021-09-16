Постпред РФ в ЕС нашёл в Европарламенте "остатки здравого смысла"

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что у части евродепутатов есть "остатки здравого смысла".

Так он прокомментировал доклад о стратегии отношений между Евросоюзом и Россией, который был подготовлен в Европарламенте по руководством бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.

Доклад выдержан в конфронтационном духе. В нем, в частности, содержится призыв к руководству Евросоюза готовится к непризнанию выборов в Госдуму, если они будут признаны "недемократичными". За принятие документа высказались 494 евродепутата, 103 проголосовали против и 72 воздержались.

В России доклад, который готовился несколько месяцев и о содержании которого, в общем-то, были сообщения и ранее, ожидаемо вызвал резко негативную реакцию.

По мнению Владимира Чижова, итоги голосования являются иллюстрацией того, что полного единодушия в Европарламенте нет.

"Итоги голосования, впрочем, говорят о том, что полного единодушия в поддержку этого опуса даже среди европарламентариев не было <…> Наверное, остатки здравого смысла у части евродепутатов где-то, наверное, по сусекам можно собрать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам постпреда, решение Европарламента носит рекомендательный характер. "Вот рекомендацией она и останется на совести ее авторов", — подчеркнул Владимир Чижов.