Врачи рассказали об опасной для детей болезни, которую можно спутать с гриппом

По данным специалистов, опаснейшую болезнь у ребёнка часто путают с гриппом, из-за чего могут быть серьёзные последствия. Эксперты рассказали, по каким признакам возможно вычислить менингит.

Как узнать, что ребёнок заболел

Доктор медицинских наук Елена Кешишян перечислила следующие симптомы:

высокая температура;

сильная головная боль;

крики малыша;

статичное положение головы, даже если сбоку может быть что-то любопытное.

По словам члена Союза педиатров РФ Ирины Добрецовой, родителей должны насторожить температура, которую невозможно понизить, и состояние, при котором ребёнок не реагирует на звуки и боль, лежит с закрытыми глазами. Также к признакам менингита можно отнести рвоту и судороги.

"Ещё у ребенка может появиться яркая геморрагическая сыпь по всему телу. Когда она проступила, тут диагноз становится точно понятен. Но сыпь бывает на запущенной стадии, когда уже очень сложно лечить", — добавила эксперт в беседе с журналистами Москвы 24.

Срочно лечить и не забывать о вакцинации

Специалист подчеркнула, что врача надо вызывать как можно быстрее из-за высокой вероятности умереть от такого заболевания. При этом даже если ребёнка спасут, его могут мучить осложнения после менингита. Среди них:

пневмония;

сердечные заболевания;

сепсис.

Также врачи отметили необходимость прививки против менингита.

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