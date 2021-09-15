Попова сообщила об уменьшении "иммунной прослойки" россиян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам необходимо вакцинироваться от гриппа, поскольку в этом году у людей уменьшилась "иммунная прослойка". Также политик рассказала о новой группе, которая наиболее уязвима для заражения.

По словам врача-эпидемиолога, россиянам стоит сделать прививку против гриппа, хоть и в 2020 году вирус практически никак себя не показывал. Тогда вакцинировали 60% населения страны, поэтому мало кто болел. Из-за этого сейчас у народа уменьшилась "иммунная прослойка". Кроме того, Анна Попова подчеркнула, что люди, которые пережили "ковид", находятся в группе риска для гриппа.

"Вакцинироваться против этой инфекции очень важно", — отметила глава Роспотребнадзора, слова которой привело РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию, потому что весь день общался с человеком, который заболел коронавирусом. Политик заявлял, что пока его самочувствие в порядке, антитела есть. Пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что эта ситуация не снизит интенсивность работы. Встречи будут происходить в онлайн-формате.

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