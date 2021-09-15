Тест-систему для выявления вируса Нипах разработали в РФ

В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах, вызвавшего вспышку заболеваемости в Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", — цитирует ТАСС заявление руководителя ведомства на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Ранее Анна Попова сообщила, что риска распространения вируса в России в настоящее время нет.

Напомним, вирус Нипах впервые выявили в 1998 году в Малайзии. Его переносят летучие лисицы. Человек может заразиться вирусом при употреблении фруктов, на которые попала слюна животного.

ВОЗ назвала Нипах одним из самых опасных вирусов в мире. Вакцины от него нет, при этом уровень летальности составляет 40-75%.

В сентябре 2021 года вспышка вызванного вирусом Нипах заболевания произошла в индийском штате Керала. Там симптомы заражения выявили у 11 человек, умер один заболевший ребёнок.

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