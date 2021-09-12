Онкологи рассказали о действенном методе борьбы с герпесом

Исследовательская группа из Онкологического центра имени Фреда Хатчинсона в США нашла действенный способ борьбы с герпесом. По словам ученых, люди чаще всего сталкиваются с вирусом герпеса ВПГ-1. По подсчетам исследователей, две трети людей заражены именно ВПГ-1.

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что от герпеса можно избавиться при помощи генной терапии.

Руководитель исследования Кейт Джером заявил, что это первый случай, когда ученым удалось вмешаться и удалить большую часть вируса в организме человека.

Ученые предложили вводить пациентам мегануклеазы – специальные белки, которые направляются в место инфицирования. После применения количество вируса у животных сократилось более чем на 90%. По словам исследователей, метод является безопасным, а вирус после ввода белков больше не активизировался.

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