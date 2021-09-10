В ВОЗ ждут, когда Россия предоставит полный пакет документов по "Спутнику V"

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили с важным заявлением по поводу регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Вакцина "Спутник V"

Они потребовали, чтобы представители РФ направили полный пакет документов о медицинском препарате. Без этого его не смогут зарегистрировать.

Когда российская сторона предоставит все материалы о вакцине, эксперты ВОЗ проанализируют её и вынесут свой окончательный вердикт. Если их устроит качество "Спутника V", препарат получит официальную регистрацию и рекомендацию к широкому применению.

"Мы сейчас находимся на этапе, когда ожидаем предоставления полного пакета документов от соответствующих структур", — приводят "Известия" комментарий старшего специалиста отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олега Бенеша.

Добавим, сейчас эксперты агентства по лекарственным средствам исследуют немецкую вакцину CureVac, американскую NovaVax, французскую Vidprevtyn и китайскую Sinovac.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.