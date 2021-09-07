Новые исследования показывают, что токсичные химические вещества всегда присутствуют в воздухе, которым мы дышим, заявили учёные, которые много лет ищут методы очистить воздух, которым мы дышим, от загрязнений.
Учёные нашли способ измерения присутствия пер- и полифторированных алкильных веществ (PFAS) в воздухе закрытых помещений.
По данным учёных, эти вещества присутствуют в помещениях детских садов, в офисах и даже в домах и квартирах передаёт Natural News.
"PFAS оседают вместе с пылью на полу или в других местах и оказывают влияние на дыхательные органы человека", — отмечают учёные.
Они пока не знают, каким способом можно очищать воздух, чтобы избавиться от ядовитых примесей PFAS.
PFAS — это класс 9000 химических веществ, которые не разрушаются в окружающей среде и имеют свойство накапливаться в теле человека и животных.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?