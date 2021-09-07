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Учёные не могут избавиться от вредных химических веществ

Здоровье

Новые исследования показывают, что токсичные химические вещества всегда присутствуют в воздухе, которым мы дышим, заявили учёные, которые много лет ищут методы очистить воздух, которым мы дышим, от загрязнений.

Учёные не могут избавиться от вредных химических веществ

Учёные нашли способ измерения присутствия пер- и полифторированных алкильных веществ (PFAS) в воздухе закрытых помещений.

По данным учёных, эти вещества присутствуют в помещениях детских садов, в офисах и даже в домах и квартирах передаёт Natural News.    

"PFAS оседают вместе с пылью на полу или в других местах и оказывают влияние на дыхательные органы человека", — отмечают учёные.

Они пока не знают, каким способом можно очищать воздух, чтобы избавиться от ядовитых примесей PFAS.

PFAS — это класс 9000 химических веществ, которые не разрушаются в окружающей среде и имеют свойство накапливаться в теле человека и животных.

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