Учёные не могут избавиться от вредных химических веществ

Новые исследования показывают, что токсичные химические вещества всегда присутствуют в воздухе, которым мы дышим, заявили учёные, которые много лет ищут методы очистить воздух, которым мы дышим, от загрязнений.

Учёные нашли способ измерения присутствия пер- и полифторированных алкильных веществ (PFAS) в воздухе закрытых помещений.

По данным учёных, эти вещества присутствуют в помещениях детских садов, в офисах и даже в домах и квартирах передаёт Natural News.

"PFAS оседают вместе с пылью на полу или в других местах и оказывают влияние на дыхательные органы человека", — отмечают учёные.

Они пока не знают, каким способом можно очищать воздух, чтобы избавиться от ядовитых примесей PFAS.

PFAS — это класс 9000 химических веществ, которые не разрушаются в окружающей среде и имеют свойство накапливаться в теле человека и животных.

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