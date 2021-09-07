Согласно новым исследованиям учёных, мычание коров, это ни что иное как прогноз погоды.
Исследователи во главе с кандидатом наук из Сиднейского университета научились понимать язык коров и удивились тому, что услышали. По их данным, коровы делятся впечатлениями о пище и дают прогноз погоды на предстоящие дни.
Команда исследователей создала программу, которую они назвали "Google Translate для коров", чтобы узнать, о чём беседуют коровы пишет Natural News.
Оказалось, что больше всего общаются между собой голштинско-фрезианские телки.
Учёные уверены, что каждое животное сохраняет свой собственный отличительный голос и может давать сигналы в разных ситуациях, чтобы поддерживать контакт с остальной частью стада.
Это не первое исследование, в котором изучалось общение между коровами. Более раннее исследование показало, что коровы-матери разговаривают со своими телятами.
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