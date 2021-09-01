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Психолог Ирина Фролова рассказала, как бороться с "унылой порой"

Здоровье

Осень вызывает хандру, которая может превратиться в апатию или депрессию. Эксперты поделились методами, как уберечь себя и близких от "увядания" вместе с природой.

Психолог Ирина Фролова рассказала, как бороться с "унылой порой"

Специалисты отметили, что в это тоскливое время года важно носить одежду ярких цветов, поскольку головному мозгу их не хватает на нейронном уровне. Также это относится к окружающему пространству. Психолог Ирина Фролова перечислила полезные для позитивного настроения цвета:

  • оранжевый;
  • жёлтый;
  • зелёный.

Ещё один способ сохранить бодрое настроение — не есть холодную еду. По мнению эксперта, осенью необходимо употреблять горячие супы и напитки.

"Утром лучше заварить чай с добавлением цитрусовых ноток. В напиток можно положить немного имбиря или просто залить кипятком ягоды, например, облепиху", — рассказывает про один из ритуалов Ирины Фроловой "Москва 24".

В борьбе с осенней хандрой помогут эфирные масла и объятия. По мнению психолога, "тепло" можно получить от доброго кино или настольных игр. Кроме того, не стоит забывать о любимых книжках и музыке. Ещё помогают прогулки и медитации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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