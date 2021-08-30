ВОЗ прогнозирует почти четверть миллиона смертей от COVID-19 в Европе к зиме

До 1 декабря 2021 года в Европе от коронавирусной инфекции могут умереть около четверти миллиона человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального директора Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

"Согласно надёжным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тысяч смертей", — сказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что по итогам прошлой недели в Европе зарегистрировали увеличение числа смертей от COVID-19 на 11%.

По словам Ханса Клюге, прогнозируемый рост смертности от коронавируса связан с замедлением темпов вакцинации от него в Европе.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на 30 августа в мире COVID-19 заразились 216413894 человека, 4501051 заболевший скончался.

Первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией и умерших от неё являются США. Там зарегистрировано 38796873 заболевших, 637531 из которых умер.

В РФ на 30 августа зафиксировали 6901152 случая заражения COVID-19. Почти 6,2 млн заболевших выздоровели, 182429 скончались.

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