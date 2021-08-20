Минздрав РФ: дети стали чаще заражаться коронавирусом

Российский Минздрав заявил об увеличении числа случаев заражения COVID-19 среди детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

"Новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. <…> Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", — рассказал министр.

Михаил Мурашко заявил о необходимости пройти противокоронавирусную вакцинацию родителям, чтобы снизить риск заражения детей.

Напомним, рекомендаций по иммунизации несовершеннолетних от COVID-19 в РФ в настоящее время нет.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов сообщил, что заболевание коронавирусной инфекцией детей в возрасте от семи до десяти лет в 10% случаев протекает в среднетяжёлой и тяжёлой форме. По словам врача, это является очень высоким показателем.

По информации портала "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в России зарегистрировано более 6,7 млн случаев коронавирусной инфекции. Свыше 5,9 млн заболевших выздоровели, более 174 тысяч скончались.

За последние сутки в стране выявили 20992 заразившихся COVID-19. Зафиксировано 785 случаев летального исхода заболевания.

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