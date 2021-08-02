Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как защитить детей от заражения COVID-19.

В этом учебном году обучение в школах будет проходить в очном формате. Дети, которых не прививали от коронавируса, должны находиться на уроках в масках, сообщил специалист в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Также он отметил, что учителя обязательно должны делать прививку от коронавируса. По мнению Комаровского, вакцинация педагогов позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию и мотивировать подрастающее поколение прививаться.

В классах, где проходят занятия, следует установить термометры и гидрометры, чтобы с их помощью отслеживать температуру и влажность воздуха в течение дня, добавил эксперт.

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