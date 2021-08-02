EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спасённых в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника
На Международной олимпиаде школьников по экономике москвичи завоевали 4 медали
Как сделать успешный оперный проект
Жительница Чеченской республики попала под суд из-за купленных в долг люстр
Вслед за армией США: ожидается новая волна беженцев из Афганистана
Украинец осуждён в РФ за попытку контрабанды деталей зенитно-ракетного комплекса
Как справиться с климатическими опасностями? Ответ есть, нет желания
Бузова показала снимки с акцентом на пятую точку

Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как защитить детей от заражения COVID-19.

В этом учебном году обучение в школах будет проходить в очном формате. Дети, которых не прививали от коронавируса, должны находиться на уроках в масках, сообщил специалист в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Также он отметил, что учителя обязательно должны делать прививку от коронавируса. По мнению Комаровского, вакцинация педагогов позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию и мотивировать подрастающее поколение прививаться.

В классах, где проходят занятия, следует установить термометры и гидрометры, чтобы с их помощью отслеживать температуру и влажность воздуха в течение дня, добавил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Скоро в школу / Опять карантин?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Трансгендерная женщина провалилась на Олимпиаде в Токио
Россия постепенно усиливает своё давление на Зеленского
Мигранты устроили бунт в лагере временного размещения в Литве
Спасённых в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Валерий Коровин: украинство — политическая нация без права на существование
Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника
Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе
На Международной олимпиаде школьников по экономике москвичи завоевали 4 медали
Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство
Как сделать успешный оперный проект
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Жириновский ответил на обвинения Баку
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников