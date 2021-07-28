EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мясо необходимо для нормального развития организма ребёнка.

Однако некоторые дети отказываются от употребления этого продукта под влиянием интернета или каких-либо других факторов.

Детям нужно объяснить разницу в разных категориях этого органического вещества, считает врач-диетолог Анна Завьялова.

Некоторые продукты животного происхождения содержат незаменимые аминокислоты, а белок, содержащийся в других продуктах, усваивается организмом примерно на 64%.

А вот белки первой категории, содержащиеся в молоке и яйцах, усваиваются на 100%, пояснила эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

О пользе мяса для ребенка - Доктор Комаровский
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка
Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике
Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме
Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников