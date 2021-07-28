Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка

Мясо необходимо для нормального развития организма ребёнка.

Однако некоторые дети отказываются от употребления этого продукта под влиянием интернета или каких-либо других факторов.

Детям нужно объяснить разницу в разных категориях этого органического вещества, считает врач-диетолог Анна Завьялова.

Некоторые продукты животного происхождения содержат незаменимые аминокислоты, а белок, содержащийся в других продуктах, усваивается организмом примерно на 64%.

А вот белки первой категории, содержащиеся в молоке и яйцах, усваиваются на 100%, пояснила эксперт.

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