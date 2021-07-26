Число установленных за неделю заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве сократилось на 27%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, когда открывал городскую поликлинику номер девять.
Сергей Собянин поблагодарил врачей за активную борьбу с вирусом. Они отметили, что улучшению ситуации способствует вакцинация.
По статистике Оперштаба, всего в России выявили 6 149 780 больных. За минувшие 24 часа зафиксировали 23239 заражений "ковидом". За последние сутки него скончались 727 человек. Наибольшее количество летальных исходов установили в
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о планах создать "санитарный щит". На него потратят 30 миллиардов рублей. Проект сделают до 2024 года.
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В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.