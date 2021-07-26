Сергей Собянин заявил, что заболеваемость "ковидом" в Москве снизилась на 27%

Число установленных за неделю заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве сократилось на 27%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, когда открывал городскую поликлинику номер девять.

Сергей Собянин поблагодарил врачей за активную борьбу с вирусом. Они отметили, что улучшению ситуации способствует вакцинация.

По статистике Оперштаба, всего в России выявили 6 149 780 больных. За минувшие 24 часа зафиксировали 23239 заражений "ковидом". За последние сутки него скончались 727 человек. Наибольшее количество летальных исходов установили в

Москве — 101,

Санкт-Петербурге — 70,

Краснодарском крае — 29,

Нижегородской области — 28,

Иркутской области — 26.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о планах создать "санитарный щит". На него потратят 30 миллиардов рублей. Проект сделают до 2024 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.