В России создадут "санитарный щит" за 30 миллиардов рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о планах создать "санитарный щит". На него потратят 30 миллиардов рублей. Проект сделают до 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в первую очередь в России развернут сеть лабораторий. Об этом сообщили во время выступления на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Зачем нужен "щит"

Власти укрепят санитарный контроль, обеспечат быструю диагностику в 240 пропускных пунктах. Помимо этого, правительство модернизирует и построит лаборатории, сделает информационный ресурс об эпидемиологической обстановке. Еще среди задач — разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, новые вакцины за четыре месяца.

Статистика Оперштаба

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с "ковидом", за минувшие сутки в РФ заразились 24633 человек. Наибольшее число больных зафиксировали

в столице — 4007,

Московской области — 2504,

Санкт-Петербурге — 1938, Нижегородской области — 531,

Красноярском крае — 492.

Всего выявлено 5982766 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России. Выздоровевших людей — 5359995. Умерших — 149138.

Никаких больше QR-кодов

С сегодняшнего дня в Москве ослабили карантинные меры — разрешили отдыхать в общепитах ночью и без QR-кодов. Мэр Москвы Сергей Собянин посчитал, что система принесла хороший результат и больше не нужна. В Кремле оценили положительно решение столичных властей и назвали его "примером эффективности и гибкости". Тем не менее, борьба с коронавирусом не окончена. Персонал и посетители обязаны соблюдать санитарные нормы, будут проведены проверки.

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