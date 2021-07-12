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Психолог объяснил, чем опасен отказ от штор

Здоровье » Здоровье и профилактика

Люди по-разному относятся к таким деталям декора, как шторы. Одни предпочитают, чтобы шторы были задёрнуты, других нравится, когда в окно заглядывают звёзды и луна. Также есть категория людей, которые отказываются от штор, считая, что эти пылесборники давно пора отправить на свалку истории.

Психолог объяснил, чем опасен отказ от штор

Однако специалисты утверждают, что здоровый сон возможен только при условии, что в помещении темно. Дело в том, что при отсутствии света в организме вырабатываются кортизол и мелатонин, которые помогают сохранить молодость и здоровье.

Выработке этих гормонов могут препятствовать даже слабые источники света — например, телевизор или гаджеты, не говоря о лунном свете или свете уличных фонарей.

Качественный сон — залог здоровья

По словам психолога Эльдара Осипова, здоровый сон очень важен для восстановления многих ресурсов организма, в частности обмена веществ, мышечной системы и функций мозга.

Чтобы ничего не мешало выработке гормонов, за час до сна следует задергивать шторы, особенно это касается детей. Важно, чтобы ребёнок мог настроиться на отдых.

Внешние раздражители негативно отражаются на качестве сна школьников, для которых ночной отдых важен, чтобы днём они могли активно работать и усваивать огромное количество новой информации.

Учёные уже давно доказали связь сна и мнемических процессов, то памяти, процесса переработки и усвоения информации, сообщает сайт Москва 24.

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ШТОРЫ. КАКИЕ ВЫБРАТЬ. ПРАВИЛА И ОШИБКИ. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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