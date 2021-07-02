EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Созданную в Петербурге куртку с подогревом испытают на Эльбрусе
С начала 2021 года пользователи потратили на мобильные игры $45 млрд
Почему сегодня на ТВ не зовут писателей и поэтов
Евгений Петросян выложил 2,5 млн рублей за 14-дневный отдых на Мальдивах
Запад vs Россия: где проходит "красная линия"
Жители и гости Ялты игнорируют запреты властей на купание
Британцы не хотят, чтобы жена принца Чарльза стала королевой
Домработница Люся призналась, что не смогла завести семью из-за Пугачёвой
Автоэксперт оценил идею по внедрению приборов для мгновенного выявления пьяных

Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней

Здоровье

Американские медицинские эксперты и врачи предупреждают о возможном новом кризисе в области здравоохранения уже этим летом: по их прогнозам, на мир обрушится другой тип инфекции: заболевания, передающиеся половым путем.

Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней

Об этом сообщает портал Ncnews.com.

"Мы ожидаем лета любви, — сказал Дэвид Харви, исполнительный директор Национальной коалиции врачей по ЗППП. — Люди будут подключаться этим летом, когда выйдут из пандемии, и мы думаем, что это, к сожалению, приведет к еще большему росту заболеваемости инфекциями, передающимися половым путём".

По словам венеролога, уже сейчас многие американцы "сбрасывают маски и готовятся к современной версии сексуальной революции, полной вечеринок, выпивки и большого количества случайного секса".

"Речь идет о том, чтобы наверстать упущенное время за время карантинов, — сказала эксперт по свиданиям Серена Керриган. — Люди действительно рады выйти на улицу, хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо, отбросив пандемические коконы”.

До пандемии болели много, теперь будут ещё больше

Пожалуй, единственные, кто не рад отмене ограничений, — врачи-венерологи. Они предупреждают об ожидаемом взрыве ЗППП, который начался еще до начала пандемии.

По данным департамента здравоохранения США, заболевания, передающиеся половым путём "стремительно растут уже много лет": с 2015 года число случаев заболевания:

  • хламидиозом выросло на 19%,
  • гонореей — на 56%,
  • сифилисом — на 74%.

"Эти цифры только ухудшились из-за пандемии, поскольку клиники закрылись, а количество людей, проходящих тестирование, сократилось. Мы уже много лет проигрываем эту битву.

Даже когда клиники вновь открылись, многие люди все еще не хотели приходить из-за страха перед коронавирусом, — сказал доктор Харви. — Но в то время, когда люди не следили за своим здоровьем, если речь шла не о коронавирусе, они не перестали заниматься сексом.

Теперь, когда люди привиты и возобновили нормальную деятельность, знакомства и встречи, ЗППП, которые не были диагностированы и не лечились, вероятно, будут распространяться еще больше”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Проверка на ВИЧ в домашних условиях
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем
Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России
Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней
COVID-19: новые штаммы - новые симптомы. Какие - рассказал врач
Созданную в Петербурге куртку с подогревом испытают на Эльбрусе
С начала 2021 года пользователи потратили на мобильные игры $45 млрд
Почему сегодня на ТВ не зовут писателей и поэтов
Евгений Петросян выложил 2,5 млн рублей за 14-дневный отдых на Мальдивах
Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем заводить птицу
Депутат Макаров признал неэффективность власти
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Здоровье и профилактика
Как быстро избавиться от синяков?
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Происшествия
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников