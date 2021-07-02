Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней

Американские медицинские эксперты и врачи предупреждают о возможном новом кризисе в области здравоохранения уже этим летом: по их прогнозам, на мир обрушится другой тип инфекции: заболевания, передающиеся половым путем.

Об этом сообщает портал Ncnews.com.

"Мы ожидаем лета любви, — сказал Дэвид Харви, исполнительный директор Национальной коалиции врачей по ЗППП. — Люди будут подключаться этим летом, когда выйдут из пандемии, и мы думаем, что это, к сожалению, приведет к еще большему росту заболеваемости инфекциями, передающимися половым путём".

По словам венеролога, уже сейчас многие американцы "сбрасывают маски и готовятся к современной версии сексуальной революции, полной вечеринок, выпивки и большого количества случайного секса".

"Речь идет о том, чтобы наверстать упущенное время за время карантинов, — сказала эксперт по свиданиям Серена Керриган. — Люди действительно рады выйти на улицу, хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо, отбросив пандемические коконы”.

До пандемии болели много, теперь будут ещё больше

Пожалуй, единственные, кто не рад отмене ограничений, — врачи-венерологи. Они предупреждают об ожидаемом взрыве ЗППП, который начался еще до начала пандемии.

По данным департамента здравоохранения США, заболевания, передающиеся половым путём "стремительно растут уже много лет": с 2015 года число случаев заболевания:

хламидиозом выросло на 19%,

гонореей — на 56%,

сифилисом — на 74%.

"Эти цифры только ухудшились из-за пандемии, поскольку клиники закрылись, а количество людей, проходящих тестирование, сократилось. Мы уже много лет проигрываем эту битву. Даже когда клиники вновь открылись, многие люди все еще не хотели приходить из-за страха перед коронавирусом, — сказал доктор Харви. — Но в то время, когда люди не следили за своим здоровьем, если речь шла не о коронавирусе, они не перестали заниматься сексом. Теперь, когда люди привиты и возобновили нормальную деятельность, знакомства и встречи, ЗППП, которые не были диагностированы и не лечились, вероятно, будут распространяться еще больше”.

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