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Как снизить риск развития рака груди с помощью лука и чеснока

Здоровье » Здоровье и профилактика

Софрито, приправа, сделанная из лука и чеснока, является основным продуктом в пуэрто-риканских кухнях. Её употребляют как соус, как сальсу, используют в качестве основы для блюд из риса.

Но недавние исследования показывают, что в этой культовой приправе может быть нечто большее, чем ее богатый пуэрториканский характер. Ученые из Государственного Университета Нью-Йорка в Буффало (SUNY Buffalo) и Университета Пуэрто-Рико (UPR) обнаружили, что софрито связан со снижением риска развития рака молочной железы.

В частности, у женщин, употреблявших софрито более одного раза в день, риск был на 67% ниже, по сравнению с женщинами, которые никогда его не ели. Ведущий автор Гаури Десаи из SUNY Buffalo считает, что противораковый эффект софрито проистекает из комбинации мощных органических соединений в луке и чесноке.

Софрито - противораковая приправа

 

софрито
софрито

Исследования потребления лука и чеснока выявили связь с риском некоторых видов рака, включая рак легких, простаты и желудка. Но мало что известно о потенциальном влиянии употребления лука и чеснока на риск развития рака молочной железы, в частности.

С этой целью Десаи и ее коллеги наблюдали за 314 пуэрториканскими женщинами с подтвержденными случаями рака молочной железы и 346 контрольными респондентами в течение 6 лет - участники вели дневник питания и регулярно проходили медосмотры.

По словам Десаи, пуэрториканские женщины едят больше лука и чеснока чем жители США или Европы. И, кстати, в Пуэрто-Рико самый низкий уровень заболеваемости раком груди.

 Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrition and Cancer, показали, что

  • совместное употребление лука и чеснока, связано со снижением риска развития рака молочной железы;
  • комбинация антиканцерогенных соединений в луке и чесноке, таких как кверцетин, сапонин и аллиин эффективна против рака груди.

Мощные продукты для борьбы с раком

Многочисленные исследования лука, чеснока и других продуктов, относящихся к роду Allium, подтверждают их противораковые свойства.

Например, в 2017 году китайские исследователи изучили существующие исследования роли чеснока, лука и других аллиумов в защите от хронических заболеваний, таких как рак, и обнаружили, что

  • их функциональные компоненты - сероорганические соединения, каротиноиды и токоферолы - могут быть использованы для минимизации риска хронических заболеваний,
  • эти компоненты могут подавлять воспаление, связанное с хроническими заболеваниями, и подавлять рост раковых клеток;
  • вместе эти компоненты помогают остановить образование опухоли.

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