Антидепрессанты назначают всем подряд. 80% людей они не нужны

Антидепрессанты стали третьим наиболее часто назначаемым классом лекарств в мире.

И это, утверждают учёные из университета Хопкинса (США) не имеет ничего общего с их предполагаемой эффективностью (антидепрессанты на самом деле не работают).

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Health Affairs, почти 80% антидепрессантов, применяемых сегодня, назначаются людям, у которых даже нет психиатрических заболеваний.

Проведя формальный обзор данных рецептурной практики, исследователи из Университета Джонса Хопкинса (JHU) обнаружили, что подавляющее большинство людей, получающих антидепрессанты сегодня, рецепты на них получают даже не от психиатра.

И в подавляющем большинстве случаев врачи назначают "непонятно для чего", чтобы просто "успокоить" пациента. И эта тенденция ухудшается.

"В период с 1996 по 2017 год количество случаев, когда людям назначали антидепрессанты без психиатрических диагнозов, выросло с 59,5% до 72,7%, — сказал доктор Рамин Моджтабай, адъюнкт-профессор JHU и ведущий автор исследования. - Доля поставщиков медицинских услуг, назначавших антидепрессанты без сопутствующего психиатрического диагноза, возросла с 30% всех врачей, не являющихся психиатрами, в 1996 году до 55,4% процента в 2017 году"

"Антидепрессанты сегодня — одно из самых больших медицинских мошенничеств в угоду фармкорпорациям", — делают вывод исследователи.

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