ТОП-10 продуктов для сжигания жира на животе

Жир на животе — проблема всё большего числа современных людей. Стресс и малоподвижный образ жизни — прямая дорога к ожирению. Причем сами "толстяки" знают:

живот всегда — будь то диета или тренировки в зале — хуже всего отдаёт "запасы".

И ладно бы ожирение было чисто эстетической проблемой. Но ведь вместе с лишними килограммами приходят и проблемы со здоровьем.

Как похудеть без таблеток и диет

Несмотря на все дорогостоящие программы по снижению веса, все еще можно похудеть, не прибегая ко всем причудливым диетам, добавкам и радикальным мерам, таким как липосакция, которые могут принести больше вреда, чем пользы в долгосрочной перспективе.

К счастью, абдоминальное ожирение можно легко избавиться с помощью правильного питания и физических упражнений.

В журнале New England Journal of Medicine опубликована статья, рассказывающая о том, чтонужно есть, чтобы "согнать жирок".

Авторы говорят, что нужно есть натуральные и насыщенные питательными веществами продукты, а также цельные продукты, которые организм понимает, как правильно использовать.

Яблоки.

В исследовании, проведённом в Бразилии, испытуемые, которые ели три яблока в день во время диеты, теряли больше веса чем те, кто этого не сделал.

Этот плод содержит пектин, который, кстати, ингибирует рак толстой кишки.

Яблоки напичканы питательными веществами и являются богатым источником витамина С, бета-каротина, пищевых волокон, фитостерола, флавоноидов, антиоксидантов, витаминов и минералов.

Арбузы

В исследовании, проведенном Университетом Кентукки, было обнаружено, что арбуз оказывает значительное влияние на отложение бляшек в артериях, поскольку он изменяет липиды крови и снижает риск развития жировой ткани живота.

Исследователи давали животным, у которых был высокий уровень холестерина, добавку в виде арбузного сока, в то время как другой группе давали просто воду. Через восемь недель животные, которым давали арбузный сок, имели меньшую массу тела, чем пившие только воду.

Оказалось, что никакого снижения мышечной массы не было, а потеря веса была вызвана потерей брюшного жира.

Помидоры

Большой помидор содержит всего около 33 калорий. Кроме того, недавнее исследование выявило соединение, выделенное специально из плодов под названием 9-оксо-октадекадиеновая кислота (9-оксо-ОДА), которая, как было показано, влияет на количество липидов крови.

По словам доктора Теруо Кавады, руководителя исследования, " помидор позволяет людям управлять наступлением дислипедемии¹ через их ежедневное питание."

¹дислипидемия-это состояние, когда в крови слишком много липидов.

Бананы

Это фрукт, которым вы можете наслаждаться как питательной закуской, никогда не беспокоясь о том, чтобы набрать вес.

Как и яблоки, он содержит клетчатку под названием пектин. А ещё витамины А, С, Е, В6, а также калий, кальций и магний.

Бананы, в зависимости от размера, содержат от 75 до 135 калорий.

Морепродукты

Исследования показали, что морепродукты содержат мононенасыщенные жиры (МУФА), а регулярная диета с ними, может предотвратить образование жира на животе.

Баранина

Содержит витамин В, белок, цинк и тритофан. Это, безусловно, лучший вариант для обработанного или консервированного мяса и является здоровым источником белка.

Терпкая вишня

В исследовании, проведенном Мичиганским университетом было обнаружено, что диета, содержащая терпкие вишни, может помочь снизить симптомы сердечных заболеваний и метаболического синдрома.

Метаболический синдром — это термин, используемый для обозначения группы симптомов, которые увеличивают риск множества сердечных заболеваний, диабета и жира на животе.

В ходе исследования у животных был снижен уровень холестерина и содержание жира на 54% по сравнению с группой, не получавшей вишневого питания.

Сельдерей

Это продукт с отрицательной калорийностью, содержащая всего восемь калорий.

Он богат витамином С, кальцием и лучше всего употребляется сырым. Употребление свежего сока сельдерея перед едой может даже помочь вам похудеть.

Лапша из ламинарии

Согласно NaturalNews. com Лапша из ламинарии-хорошая альтернатива для тех, кто любит традиционную лапшу. Они сделаны из морских водорослей и содержат всего шесть калорий. Они богаты минералами и могут использоваться как любая обычная лапша.

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