Как не заболеть под кондиционером? Советы врачей

До 17 мая в Москве и Подмосковье ожидается сильная жара. В регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

В такие периоды многие люди активно пользуются кондиционерами, как дома, так и на работе и в машине. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в эфире "Радио 1" рассказал, как не заболеть из-за охлаждённого воздуха.

Переохлаждения опасны для органов носоглотки, рта, мышц, шеи, затылка, спины. Организм человека нуждается в комфорте, холодный воздух для него стресс, вследствие которого спазмируются сосуды и в результате развиваются бронхо-лёгочные заболевания, предупредил специалист.

Как не простыть под кондиционером

В кондиционере нужно выставить комфортную для организма температуру — 24 градуса, сказала в эфире "Радио 1" врач-терапевт Людмила Лапа. Это позволит защитить сосуды при переходе с жаркой улицы в прохладное помещение.

Опасность кондиционеров ещё и в том, что они сушат воздух.

Кроме того, их фильтры — это среда обитания бактерий, поэтому их нужно регулярно чистить.

"Обезопасить себя от вредного воздействия кондиционера поможет увлажнитель воздуха. Будет хороша и чашка с водой, которая стоит на столе в офисе. Надо каждые 15 минут делать по одному глоточку. Это очистит нашу слизистую, и мы не будем так реагировать на контрасты температур, которые создаёт кондиционер", — пояснила Лапа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.