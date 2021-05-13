Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова сравнила Берлин с "флагманом антироссийских сил"
Монтажник, избивший директора "Спартака", отправлен под домашний арест
Мосгорсуд признал законным штраф для Twitter в размере 4 млн рублей
Хазанов затронул тему отношений Пугачёвой и Галкина
Обоснованно и жёстко: Путин поручил урегулировать "оружейный" вопрос
COVID-19 боится сильного мороза и яркого солнца
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Садальский объяснил, почему Дроздова уволилась из театра "Современник"
СБР назвал разделённый на группы состав сборной России по биатлону

Курорт "Роза Хутор" вновь стал лучшим для особенных детей

Здоровье

Уже не первый год курорт "Роза Хутор" является примером реабилитационного туризма. Для участников программы "Лига мечты" и их сопровождающих здесь созданы самые благоприятные условия. В зимнем сезоне 2020/21 на "Розе Хутор" провели 1449 занятий по горным лыжам для детей с особенностями развития.

Курорт "Роза Хутор" вновь стал лучшим для особенных детей

Участниками занятий стали 144 юных спортсмена с различными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна. В результате тренировок у детей наблюдались положительная динамика развития двигательных функций, эмоциональной сферы и серьезные успехи в реабилитации.

"Благодаря тому, что зима была более снежной, а карантинных мер стало меньше, нам удалось увеличить количество участников программы по стране. Количество спортивных объектов, на которых реализуются наши программы растет от года к году. В прошедшем зимнем сезоне для детей с ОВЗ они реализовывались на 54 спортивных объектах в разных регионах России. Было проведено 12 273 занятия по терапевтическому спорту для 2261 ребенка. Бесспорным лидером стал курорт "Роза Хутор" в Сочи, где прошло 1449 занятий. Практически половина тренировок была проведена за счет благотворительных средств Владимира Потанина и горного курорта", — отметила руководитель программы "Лига мечты" Наталья Белоголовцева.

Летом горные лыжи сменяют ролики. Уже в июне курорт "Роза Хутор" вновь проведет специальную спортивную смену для подростков с ОВЗ из разных регионов страны. За 12 дней ребят и их родителей ждут не только спортивные занятия, но и пешие прогулки  в горах, а также познавательные экскурсии.

"Лига Мечты" — это социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер-спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.). Цель программы — сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается.

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. За это время реабилитационная программа помогла тысячам детей и взрослых. Занятия горнолыжным спортом по специальной методике с помощью обученных инструкторов ускоряют лечение, реабилитацию и социализацию людей с ОВЗ. Курорт "Роза Хутор" реализует программу терапевтического спорта "Лига мечты" с 2018 года.

Программа призвана увеличить число центров и регионов присутствия для повышения доступности терапевтического спорта. Сегодня "Лига Мечты" — это 41 субъект РФ, 57 горнолыжных склонов, 65 центров по роллер-спорту, более 800 инструкторов, более 10 тыс. участников от 3 до 82 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Курорт "Роза Хутор" вновь стал лучшим для особенных детей
Захарова сравнила Берлин с "флагманом антироссийских сил"
Монтажник, избивший директора "Спартака", отправлен под домашний арест
Мосгорсуд признал законным штраф для Twitter в размере 4 млн рублей
Хазанов затронул тему отношений Пугачёвой и Галкина
Обоснованно и жёстко: Путин поручил урегулировать "оружейный" вопрос
COVID-19 боится сильного мороза и яркого солнца
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Садальский объяснил, почему Дроздова уволилась из театра "Современник"
Почему депутат Мосгордумы сочла онлайн-сбор подписей "палкой о двух концах"
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Любовь Степушова Опасные письма: генералы США и Франции связаны интернационалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Трагедия в Казани заставила говорить о шутинге Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Украинизация на марше и темпы лишь наращивает Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников