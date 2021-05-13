Курорт "Роза Хутор" вновь стал лучшим для особенных детей

Уже не первый год курорт "Роза Хутор" является примером реабилитационного туризма. Для участников программы "Лига мечты" и их сопровождающих здесь созданы самые благоприятные условия. В зимнем сезоне 2020/21 на "Розе Хутор" провели 1449 занятий по горным лыжам для детей с особенностями развития.

Участниками занятий стали 144 юных спортсмена с различными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна. В результате тренировок у детей наблюдались положительная динамика развития двигательных функций, эмоциональной сферы и серьезные успехи в реабилитации.

"Благодаря тому, что зима была более снежной, а карантинных мер стало меньше, нам удалось увеличить количество участников программы по стране. Количество спортивных объектов, на которых реализуются наши программы растет от года к году. В прошедшем зимнем сезоне для детей с ОВЗ они реализовывались на 54 спортивных объектах в разных регионах России. Было проведено 12 273 занятия по терапевтическому спорту для 2261 ребенка. Бесспорным лидером стал курорт "Роза Хутор" в Сочи, где прошло 1449 занятий. Практически половина тренировок была проведена за счет благотворительных средств Владимира Потанина и горного курорта", — отметила руководитель программы "Лига мечты" Наталья Белоголовцева.

Летом горные лыжи сменяют ролики. Уже в июне курорт "Роза Хутор" вновь проведет специальную спортивную смену для подростков с ОВЗ из разных регионов страны. За 12 дней ребят и их родителей ждут не только спортивные занятия, но и пешие прогулки в горах, а также познавательные экскурсии.

"Лига Мечты" — это социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер-спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.). Цель программы — сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается.

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. За это время реабилитационная программа помогла тысячам детей и взрослых. Занятия горнолыжным спортом по специальной методике с помощью обученных инструкторов ускоряют лечение, реабилитацию и социализацию людей с ОВЗ. Курорт "Роза Хутор" реализует программу терапевтического спорта "Лига мечты" с 2018 года.

Программа призвана увеличить число центров и регионов присутствия для повышения доступности терапевтического спорта. Сегодня "Лига Мечты" — это 41 субъект РФ, 57 горнолыжных склонов, 65 центров по роллер-спорту, более 800 инструкторов, более 10 тыс. участников от 3 до 82 лет.