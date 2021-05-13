Доктор Комаровский призвал научиться жить в сквозняках

Проветривание играет важную роль в профилактике заражения COVID-19, утверждает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В своём видео, опубликованном на YouTube канале, он призвал подписчиков научиться жить в сквозняках.

Медицинский журнал Lancet, сообщил Комаровский, опубликовал статью, в которой опровергается доминирующая роль контактного и воздушно-капельного способа передачи COVID-19. Аэрозольный путь передачи тоже имеет огромное значение.

Данное открытие говорит о том, что нельзя допускать высокую концентрацию вируса во вдыхаемом воздухе и чаще проветривать помещение.

"Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда", — призвал зрителей доктор.

Также теледоктор напомнил, что форточки в школьных кабинетах всегда должны быть открыты. А тем, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский посоветовал научиться жить с ним.

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