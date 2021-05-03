Учёные в США провели исследование, стремясь выяснить, люди с какой группой крови наиболее подвержены алкоголизму.
Взаимосвязь между употреблением алкоголя и группой крови может состоять в работе надпочечников.
Наиболее подвержены алкоголизму люди со второй группой крови. Им рекомендовано употреблять некрепкий алкоголь, например, красное вино, в умеренных количествах, сообщают "Известия".
"Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным", — говорится в исследовании.
Наиболее устойчивы к алкоголизму люди с первой группой крови.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о 12 шагах на пути к исцелению от алкоголизма.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как часто врут себе и окружающим мужчины? Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем.