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Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму

Здоровье

Учёные в США провели исследование, стремясь выяснить, люди с какой группой крови наиболее подвержены алкоголизму.

Взаимосвязь между употреблением алкоголя и группой крови может состоять в работе надпочечников.

Наиболее подвержены алкоголизму люди со второй группой крови. Им рекомендовано употреблять некрепкий алкоголь, например, красное вино, в умеренных количествах, сообщают "Известия".

"Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным", — говорится в исследовании.

Наиболее устойчивы к алкоголизму люди с первой группой крови.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о 12 шагах на пути к исцелению от алкоголизма.

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Алкоголизм - самый страшный убийца России
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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