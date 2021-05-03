Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму

Учёные в США провели исследование, стремясь выяснить, люди с какой группой крови наиболее подвержены алкоголизму.

Взаимосвязь между употреблением алкоголя и группой крови может состоять в работе надпочечников.

Наиболее подвержены алкоголизму люди со второй группой крови. Им рекомендовано употреблять некрепкий алкоголь, например, красное вино, в умеренных количествах, сообщают "Известия".

"Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным", — говорится в исследовании.

Наиболее устойчивы к алкоголизму люди с первой группой крови.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о 12 шагах на пути к исцелению от алкоголизма.

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