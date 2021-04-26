Постоянная зевота и сонливость могут быть симптомами опасных заболеваний, сообщила в интервью Nation News сомнолог София Черкасова.
В большинстве случаев чрезмерная усталость является сигналом болезни остановок дыхания во сне.
"Нормой считается до пяти остановок дыхания за ночь. Если их больше, то это говорит о синдроме остановки дыхания во сне", — сказала она.
Каждая остановка дыхания — сильный стресс для мозга. Это разрушает структуру сна, в результате человек не спит столько, сколько ему нужно. Из-за этого появляется дневная сонливость.
Ещё одна причина сонливости — нарколепсия (повторяющиеся приступы непреодолимой сонливости днём), проблемы с щитовидной железой и избыточное количество сна.
Сомнолог настоятельно рекомендует высыпаться.
Конечно, многие люди говорят, что у них мало времени для сна, им приходится рано вставать на работу, а вечером заниматься другими делами, поэтому они поздно ложатся спать.
В таком случае эксперт советует ложиться каждый день на 15 минут раньше, чем было запланировано.
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