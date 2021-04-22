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Эксперты назвали главные ошибки при чистки зубов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Существует огромное количество правил чистки зубов, однако стоматологи обычно ограничиваются стандартным перечнем советов, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Эксперты назвали главные ошибки при чистки зубов

Что нужно знать о чистке зубов?

Во-первых, не стоит чистить зубы три раза в день, так как это может привести к разрушению эмали. То же самое относится к длительности данное гигиенической процедуры — для тщательной чистки зубов достаточно трёх минут.

Во время чистки нельзя давить на корни зубов, чтобы не спровоцировать инфекционные поражения.

Также нужно помнить о необходимости очищать от налёта язык. Это можно сделать с помощью специального скребка.

После чистки зубов нужно прополоскать рот, чтобы удалить зубную пасту. Для полоскания можно использовать воду или антибактериальные растворы.

Только правильная гигиена полости рта позволяет сохранить здоровье зубов, поэтому процедуре их чистки следует уделять самое пристальное внимание.

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Как правильно чистить зубы - советы стоматолога
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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