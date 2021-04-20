Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нарышкин рассказал об истоках японского милитаризма
Из грязи в пещере извлекли ДНК древнего медведя
"Ростов" выступил с заявлением по судейству в российском футболе
S&P объяснило "ограниченность" влияния санкций на Россию
Раскрыта тайна крупнейшего вымирания зверей в истории Земли
Туда и обратно: посол США в Москве всё-таки вернётся в Вашингтон
Эксперты оценили риски отрицательных цен на нефть
Премьер-министр Греции раскритиковал создание Суперлиги
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Терапевт назвала допустимую норму употребления берёзового сока в день

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употребление берёзового сока в больших количествах может навредить здоровью, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, начинать следует с двух столовых ложек.

"Как и любой сок, никому не рекомендуется пить его много. Надо начинать с двух столовых ложек. Любой натуральный сок требует переработки, то есть много ферментов для переработки", — пояснила врач.

Также она подчеркнула, что важен сам процесс сбора сока.

Берёзовый сок очень сладкий, поэтому притягивает мошек. А мошки — это токсины.

Лучшее место сбора — лес или дача. Важно, чтобы это было экологически чистое место.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что томатный сок защитит от болезней сердца и сосудов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Берёзовый сок. Польза и вред
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Грибы как лекарство против коронавируса
Мошенники научились подделывать QR-коды
АСВ подало иск о взыскании 211 млрд рублей с экс-владельца банка "Югра"
Терапевт назвала допустимую норму употребления берёзового сока в день
Нарышкин рассказал об истоках японского милитаризма
Из грязи в пещере извлекли ДНК древнего медведя
"Ростов" выступил с заявлением по судейству в российском футболе
S&P объяснило "ограниченность" влияния санкций на Россию
Почему красавица Мальвина выбирает несносного авантюриста Буратино
Раскрыта тайна крупнейшего вымирания зверей в истории Земли
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Новости Белоруссии
Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Мир. Новости мира
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников