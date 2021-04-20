Терапевт назвала допустимую норму употребления берёзового сока в день

Употребление берёзового сока в больших количествах может навредить здоровью, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, начинать следует с двух столовых ложек.

"Как и любой сок, никому не рекомендуется пить его много. Надо начинать с двух столовых ложек. Любой натуральный сок требует переработки, то есть много ферментов для переработки", — пояснила врач.

Также она подчеркнула, что важен сам процесс сбора сока.

Берёзовый сок очень сладкий, поэтому притягивает мошек. А мошки — это токсины.

Лучшее место сбора — лес или дача. Важно, чтобы это было экологически чистое место.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что томатный сок защитит от болезней сердца и сосудов.

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