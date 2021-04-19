Томатный сок защитит от болезней сердца и сосудов

Овощи оказывают благотворное воздействие на работу сердца и сосудов. Недавно испанские учёные из Университета Комплутенсе доказали, что главным продуктом, который должен входить в рацион, является помидор.

Специалисты проанализировали 48 исследований, посвящённых влиянию томатного сока на здоровье человека.

В результате было доказано, что присутствующие в помидорах вещества снижают риск развития сердечных болезней, так как они активизируют работу клеток и защищают от образования тромбов.

Томаты — источник липидов и витамина Е, поэтому употребление этого овоща снижает уровень "плохого" холестерина и укрепляет кровеносные сосуды.

Доказано, что в 100 граммах томатного сока содержится 220 мг калия, 11 мг — магния и 20 мг — фосфора. В день достаточно выпивать всего один стакан этого напитка, чтобы организм получил 15% от суточной потребности в меди и 20% — В-каротина.

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