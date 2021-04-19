В ВОЗ заговорили, когда возьмут пандемию под контроль

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, когда примерно коронавирус будет взят под контроль.
«У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», - приводит его слова «Интерфакс».
Вместе с тем, Гебрейесус обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире, среди людей возрастом от 25 до 59 лет. Ранее он говорил, что население Земли приближается к пику распространенности COVID-19 за всю пандемию.
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