Финики признали главным продуктом для здоровья женщин

Финики — источник триптофана, которые вырабатывает в организме гормоны радости — эндорфины. Употребление этого сладкого сухофрукта очень хорошо влияет на нервную систему и помогают стабилизировать настроение.

Вот почему финики особенно полезны в период гормонального дисбаланса: беременности, менопаузы и подростковых изменений.

Употребление фиников помогает укрепить мышцы матки, что способствует вынашиванию плода и снижает болезненность менструаций.

В состав фиников входит мелатонин, гормон отвечающий за здоровый сон. Экзотический плод содержит несколько типов антиоксидантов, которые защищают сердце, предохраняют от рака и болезни Альцгеймера.

Фрукт полезен в период распространения вирусных инфекций.

Но финики достаточно калорийный продукт, один плод содержит около 72 ккал.

Ранее учёные из Университета штата Пенсильвания, США, провели исследование, которое показало, что сушёные фрукты такие же полезные, как и свежие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.