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Финики признали главным продуктом для здоровья женщин

Здоровье » Здоровье и профилактика

Финики — источник триптофана, которые вырабатывает в организме гормоны радости — эндорфины. Употребление этого сладкого сухофрукта очень хорошо влияет на нервную систему и помогают стабилизировать настроение.

Финики признали главным продуктом для здоровья женщин

Вот почему финики особенно полезны в период гормонального дисбаланса: беременности, менопаузы и подростковых изменений.

Употребление фиников помогает укрепить мышцы матки, что способствует вынашиванию плода и снижает болезненность менструаций.

В состав фиников входит мелатонин, гормон отвечающий за здоровый сон. Экзотический плод содержит несколько типов антиоксидантов, которые защищают сердце, предохраняют от рака и болезни Альцгеймера.

Фрукт полезен в период распространения вирусных инфекций.

Но финики достаточно калорийный продукт, один плод содержит около 72 ккал.

Ранее учёные из Университета штата Пенсильвания, США, провели исследование, которое показало, что сушёные фрукты такие же полезные, как и свежие.

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Финики: польза и вред
Автор: Снежана Шахова
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