Учёные из Университета штата Пенсильвания СШАпровели исследование, которое показало, что сушёные фрукты такие же полезные, как и свежие. Результаты исследования они опубликовали научном журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Специалисты изучили данные Национального обследования здоровья и питания за 2007-2016 годы. Люди, принимавшие участие в обследовании, сообщали информацию обо всех продуктах, которые они ели в течение дня. Также у них измерялись показатели здоровья.
Эксперты отобрали более 25,5 тыс. участников, которые каждый день употребляли не менее четверти стакана сухофруктов.
По сравнению с контрольной группой их параметры здоровья в среднем были лучше.
Сухофрукты доступны людям в течение года и хранятся гораздо дольше, чем свежие. К тому же многие из них в пересчёте на порцию дешевле свежих фруктов.
Специалисты рекомендуют покупать сухофрукты без добавления сахара.
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