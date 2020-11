Сухофрукты и свежие фрукты: что полезнее?

Учёные из Университета штата Пенсильвания СШАпровели исследование, которое показало, что сушёные фрукты такие же полезные, как и свежие. Результаты исследования они опубликовали научном журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Специалисты изучили данные Национального обследования здоровья и питания за 2007-2016 годы. Люди, принимавшие участие в обследовании, сообщали информацию обо всех продуктах, которые они ели в течение дня. Также у них измерялись показатели здоровья.

Эксперты отобрали более 25,5 тыс. участников, которые каждый день употребляли не менее четверти стакана сухофруктов.

По сравнению с контрольной группой их параметры здоровья в среднем были лучше.

Сухофрукты доступны людям в течение года и хранятся гораздо дольше, чем свежие. К тому же многие из них в пересчёте на порцию дешевле свежих фруктов.

Специалисты рекомендуют покупать сухофрукты без добавления сахара.