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Мурашко оценил ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства

Здоровье » Здравоохранение

Цены на жизненно важные лекарства в прошлом году в России увеличились на 4,9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%", — сказал Мурашко.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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