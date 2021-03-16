Цены на жизненно важные лекарства в прошлом году в России увеличились на 4,9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%", — сказал Мурашко.
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