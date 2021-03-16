Мурашко оценил ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства

Цены на жизненно важные лекарства в прошлом году в России увеличились на 4,9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%", — сказал Мурашко.