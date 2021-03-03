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Доктор Мясников выступает за введение ковид-паспорта

Здоровье » Здоровье и профилактика

В России могут возникнуть новые волны пандемии коронавируса. В таких условиях важно, чтобы у привитых от COVID-19 граждан были определённые преимущества, заявил в интервью Владимиру Соловьёву врач и телеведущий Александр Мясников.

"Я за ковид-паспорта. Я за то, чтобы были преференции вакцинированным", — пояснил он.

Введение ковид-паспортов, считает Мясников, позволит решить вопрос массовой вакцинации населения и формирования коллективного иммунитета.

Также он отметил, что жители других стран даже готовы приехать в РФ, чтобы сделать прививку.

По прогнозам главного внештатного пульмонолога Андрей Малявина, если будет создана достаточная иммунная прослойка, то пандемия закончится к середине этого года.

Ранее доктор Мясников объяснил, насколько смертельным может быть COVID-19.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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