Автор книг о здоровом питании, диетолог Пуджи Малхотра объяснила, что постоянная потребность в сладостях может быть вызвана недостатком белка в организме, сообщает ФАН.
Чтобы легко отказаться от сахара, эксперт рекомендует употреблять больше мяса, рыбы, бобовых и овощей. А конфеты и пирожные лучше заменить сухофруктами.
Также Малхотра посоветовала вместо сладостей просто пить воду, так как мозг часто путает жажду с голодом.
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