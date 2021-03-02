Стало известно, как легко отказаться от сладкого

Автор книг о здоровом питании, диетолог Пуджи Малхотра объяснила, что постоянная потребность в сладостях может быть вызвана недостатком белка в организме, сообщает ФАН.

Чтобы легко отказаться от сахара, эксперт рекомендует употреблять больше мяса, рыбы, бобовых и овощей. А конфеты и пирожные лучше заменить сухофруктами.

Также Малхотра посоветовала вместо сладостей просто пить воду, так как мозг часто путает жажду с голодом.