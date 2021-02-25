Имбирь и чеснок защищают организм от развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление этих продуктов увеличивает продолжительность жизни, сообщает "Подмосковье сегодня".
Чеснок и корень имбиря — источники большого количества антиоксидантов.
Чеснок также повышает иммунитет и улучшает здоровье кишечника. Этот овощ ещё эффективен при борьбе с болезнью Альцгеймера.
Благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот чеснок является полезным продуктом для мужчин, так как способствует выработке тестостерона.
Корень имбиря используют для профилактики сахарного диабета.
Чеснок и имбирный корень омолаживают организм.
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