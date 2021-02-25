Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне
Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам
Член Общественной палаты объяснила, как нужно бороться с Twitter
На Сахалине на первоклассника в школе упал водонагреватель
Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте ЧМ, Большунов - четвёртый
"Диктатура и узурпация": Медведчук рассказал, чего добивается Зеленский
Свиридова поспорила с Собчак по поводу отчаянных женщин в бикини
Белорусский депутат объяснил, благодаря кому удалось сохранить Сирию
Шведка Сундлинг завоевала золото в первой гонке на лыжном ЧМ

Чеснок и имбирь снижают риск развития рака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Имбирь и чеснок защищают организм от развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление этих продуктов увеличивает продолжительность жизни, сообщает "Подмосковье сегодня".

Чеснок и корень имбиря — источники большого количества антиоксидантов.

Чеснок также повышает иммунитет и улучшает здоровье кишечника. Этот овощ ещё эффективен при борьбе с болезнью Альцгеймера.

Благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот чеснок является полезным продуктом для мужчин, так как способствует выработке тестостерона.

Корень имбиря используют для профилактики сахарного диабета.

Чеснок и имбирный корень омолаживают организм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте ЧМ, Большунов - четвёртый
Наталья Штурм готова выкупить квартиру Валентины Легкоступовой
Почему либералы ополчились на подвиг Зои Космодемьянской
Диетолог перечислила продукты, повышающие тестостерон у мужчин
В Ленобласти специалисты спасли спасли брошенного хозяйкой питона
Гордон отреагировала на слова невесты Данко об алиментщицах-попрошайках
Уход Пашиняна или диктатура: эксперт объяснил, что ждёт Армению
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
В России расширят права многодетных родителей на отпуск
На "Розе Хутор" стартовал новый гастрономический проект — #560BISTROT
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников