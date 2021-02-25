Чеснок и имбирь снижают риск развития рака

Имбирь и чеснок защищают организм от развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление этих продуктов увеличивает продолжительность жизни, сообщает "Подмосковье сегодня".

Чеснок и корень имбиря — источники большого количества антиоксидантов.

Чеснок также повышает иммунитет и улучшает здоровье кишечника. Этот овощ ещё эффективен при борьбе с болезнью Альцгеймера.

Благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот чеснок является полезным продуктом для мужчин, так как способствует выработке тестостерона.

Корень имбиря используют для профилактики сахарного диабета.

Чеснок и имбирный корень омолаживают организм.