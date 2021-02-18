Диетолог объяснила, как готовить полезную еду дома

Для здоровья самая полезная еда — это та, которая приготовлена дома, сообщила в интервью Life. ru врач-диетолог Марина Макиша.

"Когда вы готовите еду дома, вы питаетесь более правильными продуктами, получается более здоровое питание само по себе, меньше переедаете, потому что получается лучше контролировать питание. Вы видите, что положили, сколько насыпали и что именно вы едите", — заявила она.

Но в некоторых случаях домашняя пища может оказаться вредной. Так, не стоит готовить впрок. Наибольшую опасность представляют булочки, пирожки и любые изделия из белой муки, содержащие сахар.

"Надо просто использовать не очень жирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, побольше овощей и готовить из этого, а что именно, солянку или холодец вы будете делать, это уже неважно", — пояснила эксперт.

Макиша рекомендует использовать для приготовления домашних блюд здоровые продукты тогда можно готовить всё, что угодно.