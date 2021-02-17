Психотерапевт призвал организовать телефоны доверия для одиноких людей

В 80-е гг. XX века в Москве была создана суицидологическая служба. В столице работал телефон доверия, кабинеты социально-психологической помощи. Таким образом любой человек мог получить психологическую помощь.

"Может быть, есть резон организовать сейчас подобные телефоны доверия, чтобы одинокие люди могли просто поговорить, обсудить какие-то темы. Потому что ну кто с ними будет разговаривать?", — пояснил в эфире радиостанции "Говорит Москва" психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.

Теслер подчеркнул, что человек может жить в семье, но при этом чувствовать себя одиноким, так как на него просто никто не обращает никакого внимания.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, как не впасть в депрессию.

﻿﻿