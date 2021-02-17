В 80-е гг. XX века в Москве была создана суицидологическая служба. В столице работал телефон доверия, кабинеты социально-психологической помощи. Таким образом любой человек мог получить психологическую помощь.
"Может быть, есть резон организовать сейчас подобные телефоны доверия, чтобы одинокие люди могли просто поговорить, обсудить какие-то темы. Потому что ну кто с ними будет разговаривать?", — пояснил в эфире радиостанции "Говорит Москва" психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.
Теслер подчеркнул, что человек может жить в семье, но при этом чувствовать себя одиноким, так как на него просто никто не обращает никакого внимания.
Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, как не впасть в депрессию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.