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Психолог Михаил Хорс рассказал, как не впасть в депрессию

С наступлением осени многие люди впадают в уныние. Сокращение продолжительности светового дня, грязь и слякоть могут даже спровоцировать развитие депрессивных расстройств.

Психолог Михаил Хорс рассказал, как не впасть в депрессию

О том, как справиться с депрессией, в интервью "Правде.Ру" рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

"Для того чтобы справиться с депрессией, важно сначала разрешить себе находиться в этом состоянии. Сейчас все накачиваются социальной программой, что мы должны быть всегда счастливы, бодры, энергичны, что отрицательные эмоции — это плохо, впадать в уныние — это жуткий грех и т.д. Многие тренеры, коучи, мотивационные ораторы требуют от своей паствы позитивного отношения к жизни всегда и во всем: "Ты обязан быть на позитиве".

Человек не может быть всегда позитивным

Человек так устроен биохимически, что не может всегда быть на позитиве. Вот солнца стало меньше, и мы стали себя хуже чувствовать. Не плохо, а хуже. Если у человека есть запрет на ухудшение, если он требует от себя постоянно жизнерадостного акме, то он начинает расстраиваться из-за того, что ему стало труднее жить. Это расстройство подхлёстывает и усиливает его депрессию.

Наоборот, внутреннее проговаривание или даже прописывание фразы "Я человек и имею право на негативные переживания, на ухудшение своего состояния" расширяет границы. Тогда дополнительного переживания из-за того, что мы переживаем (то есть переживания из-за переживания) уже не появляется, и человек в депрессию не уходит.

Во-вторых, чтобы избавиться от самокритики, важно прописать себе, что "ухудшение моего состояния — это не плохо, а человечно". Эти две мысли помогают выйти из преддепрессивных состояний и человеку гораздо сложнее впасть в депрессию", — пояснил эксперт"Правде.Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социальные связи защитят от депрессии.

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