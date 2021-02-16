Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19

В университетской больнице Ираклиона на Крите 85-летний мужчина умер через восемь минут после вакцинации против COVID-19, об этом сообщило общественное телевидение ERT.

Пенсионер сидел в приемной после вакцинации и неожиданно упал. Врачи прибежали сразу, однако даже не успели довезти его до реанимации.

Медики считают, что такой исход не связан с прививкой или анафилактическим шоком. Врачи, полагают, что это была естественная смерть, просто она совпала с вакцинацией. Тем не менее для определения точных причин смерти в настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза.