В университетской больнице Ираклиона на Крите 85-летний мужчина умер через восемь минут после вакцинации против COVID-19, об этом сообщило общественное телевидение ERT.
Пенсионер сидел в приемной после вакцинации и неожиданно упал. Врачи прибежали сразу, однако даже не успели довезти его до реанимации.
Медики считают, что такой исход не связан с прививкой или анафилактическим шоком. Врачи, полагают, что это была естественная смерть, просто она совпала с вакцинацией. Тем не менее для определения точных причин смерти в настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза.
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