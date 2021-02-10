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Геннадий Онищенко призвал отменить масочный режим в России

Здоровье » Здоровье и профилактика

Масочный режим должен носить рекомендательный характер, считает бывший главный санитарный врач, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. Ранее такой режим был установлен в Удмуртии.

Геннадий Онищенко призвал отменить масочный режим в России

По мнению Онищенко, необходимо "раскачать затянувшееся болото" действующих противоэпидемиологических мер.

Также он заявил, что наиболее эффективным способом защиты людей от инфекции является вакцинация.

В российских регионах, в частности, в Удмуртии, уже создаётся иммунная прослойка.

"Там вакцинация началась — это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление — нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий", — сообщил он в интервью РИА "Новости".

 

Автор: Снежана Шахова
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