Геннадий Онищенко призвал отменить масочный режим в России

Масочный режим должен носить рекомендательный характер, считает бывший главный санитарный врач, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. Ранее такой режим был установлен в Удмуртии.

По мнению Онищенко, необходимо "раскачать затянувшееся болото" действующих противоэпидемиологических мер.

Также он заявил, что наиболее эффективным способом защиты людей от инфекции является вакцинация.

В российских регионах, в частности, в Удмуртии, уже создаётся иммунная прослойка.