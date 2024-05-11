Виктория Боня открыто признает, что ее внешность — результат пластики, на которую она потратила 250 тысяч долларов. Однако ей до сих пор не удалось найти личное счастье, и она призналась, что ошибочно выбирала не тех мужчин.
Сейчас она задумывается о партнере постарше и шутит, что хотела бы встретить 60-летнего миллиардера.
Боня также рассказала, что отказалась от предложения заняться сексом за 50 миллионов рублей, заявив, что для нее важнее быть завоеванной с комплиментами и романтикой, а не просто получить деньги.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.