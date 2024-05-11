Заявление от Виктории Бони: отказ от 50 миллионов и желание найти 60-летнего миллиардера

Виктория Боня задумалась о старшем партнере, отказавшись от "мальчиков"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня открыто признает, что ее внешность — результат пластики, на которую она потратила 250 тысяч долларов. Однако ей до сих пор не удалось найти личное счастье, и она призналась, что ошибочно выбирала не тех мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Сейчас она задумывается о партнере постарше и шутит, что хотела бы встретить 60-летнего миллиардера.

Боня также рассказала, что отказалась от предложения заняться сексом за 50 миллионов рублей, заявив, что для нее важнее быть завоеванной с комплиментами и романтикой, а не просто получить деньги.