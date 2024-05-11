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Топ-5 живописных водоёмов России: от Байкала до Телецкого озера

Составлен топ самых живописных рек и озер России

1:06
Туризм

Байкал возглавил список наиболее живописных водоёмов России. Согласно публикации в "Известиях", которая ссылается на данные сервиса "Туту", туристическая активность на Байкале сохраняется круглый год: зимой туристы восхищаются замерзшими просторами, а летом предпочитают плавать на теплоходах, посещать сибирские бани и отправляться в пешие походы по прилегающим территориям.

Составлен топ самых живописных рек и озер России
Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/9635177772/ by Бернард Спрагг. Новая Зеландия is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Ладожское озеро заняло вторую строчку рейтинга. Особенно привлекательным местом для посетителей является национальный парк "Ладожские шхеры" с его многочисленными скалистыми островками. Третью позицию занимает река Катунь, популярная среди любителей активного отдыха за возможности для сплава и рафтинга, а также для тех, кто предпочитает просто насладиться природными красотами в месте слияния Чуи и Катуни в Республике Алтай.

Топ-5 дополняют Волга — самая известная река России, и Телецкое озеро в Республике Алтай, которое зачастую называют "русской Швейцарией".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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